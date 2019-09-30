Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 4-го дня

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 4-го дня
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 4-й день будут разыграны 6 комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 4-го дня (время мск)
20:30 — прыжки в высоту (женщины).
21:20 — 5000 м (мужчины).
21:25 — метание диска (мужчины).
21:50 — 3000 м с препятствиями (женщины).
22:10 — 800 м (женщины).
22:40 — 400 м с барьерами (мужчины).

Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).

В активе сборной России 1 золотая медаль, которую завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Мария Ласицкене бьётся за золото! LIVE
Россиянке в 2019 году равных в мире нет. На чемпионате мира она борется только за золото. Все новости и фото из Катара — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент