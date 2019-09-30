Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019: расписание 4-го дня

В Дохе (Катар) продолжается чемпионат мира по лёгкой атлетике. В 4-й день будут разыграны 6 комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар. Расписание 4-го дня (время мск)

20:30 — прыжки в высоту (женщины).

21:20 — 5000 м (мужчины).

21:25 — метание диска (мужчины).

21:50 — 3000 м с препятствиями (женщины).

22:10 — 800 м (женщины).

22:40 — 400 м с барьерами (мужчины).



Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые и 4 серебряные награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-1-0).



В активе сборной России 1 золотая медаль, которую завоевала прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.