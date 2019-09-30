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Шведская легкоатлетка — о сломанном шесте на ЧМ: всегда хотела это сделать

Шведская легкоатлетка — о сломанном шесте на ЧМ: всегда хотела это сделать
Другие / Лёгкая атлетика 0

Шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон прокомментировала инцидент, который произошёл с ней на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Спортсменка в третьей попытке на высоте 4,80 м упала и сломала шест.

«Такое случилось впервые в моей карьере. Но я очень рада, что это произошло. Я всегда хотела сломать шест», — приводит слова Бенгтссон официальный сайт IAAF.

Организаторы дали Ангелике шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила. На помощь ей пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен поделилась с Бенгтссон инвентарём. Шведка преодолела планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. В итоге она заняла шестое место. Золото выиграла россиянка Анжелика Сидорова.

Шведка Бенгтссон сломала шест на ЧМ, но с чужим инвентарём побила рекорд страны

Источник: iaaf.org

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