Шведская легкоатлетка — о сломанном шесте на ЧМ: всегда хотела это сделать

Шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон прокомментировала инцидент, который произошёл с ней на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Спортсменка в третьей попытке на высоте 4,80 м упала и сломала шест.

«Такое случилось впервые в моей карьере. Но я очень рада, что это произошло. Я всегда хотела сломать шест», — приводит слова Бенгтссон официальный сайт IAAF.

Организаторы дали Ангелике шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила. На помощь ей пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен поделилась с Бенгтссон инвентарём. Шведка преодолела планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. В итоге она заняла шестое место. Золото выиграла россиянка Анжелика Сидорова.