Сидорова: рада, что проиграла в финале «Бриллиантовой лиги». Я стала злее

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира в Дохе. Она продемонстрировала результат 4,95 м.
«Я знала, что для попадания на подиум нужно брать 4,90, но оказалось, что для победы потребовалось поднять планку до 4,95. На каждой высоте я была уверена в себе. Я сосредоточилась на том, что каждую высоту нужно брать с первой попытки, потому что это был единственный шанс победить.
Несколько недель назад я плакала, когда проиграла в финале «Бриллиантовой лиги». Теперь же я рада, что тогда проиграла. Это сделало меня злее, сильнее, и я смогла больше сконцентрироваться на главной цели сезона", — приводит слова Сидоровой официальный сайт IAAF.
Российские спортсмены на чемпионате мира выступают в нейтральном статусе.
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