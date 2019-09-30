Траньков, раскритиковавший футболиста Смолова: может, мне в Канаде остаться?

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков признался, что в последнее время получил немало критических замечаний в социальных сетях. В минувшие выходные он подверг критике футболиста московского «Локомотива» Фёдора Смолова.
В перерыве матча с «Зенитом» Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать санкт-петербургской команде первое место в турнирной таблице чемпионата России. Траньков назвал футболиста бездарностью и припомнил промах в матче с Хорватией на чемпионате мира 2018 года. Спустя несколько часов Максим сообщение удалил.
«Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! Спасибо, позитивные люди. «Люблю» людей. PS. Может, в Канаде остаться? Тут норм. Толерантность, лигалайз, MLS, NHL...» — написал Траньков.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.
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