Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Грузии по регби

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе выступили с критикой в адрес организаторов Кубка мира в Японии в связи с тем, что во время матча с Уругваем они включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», когда грузинские регбисты реализовывали попытки.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу», — приводит слова Хейга «Грузия Online».

«Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.

Сборная Грузии победила уругвайцев со счётом 33:7.