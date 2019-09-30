Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Грузии по регби

Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Г
Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Грузии по регби
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе выступили с критикой в адрес организаторов Кубка мира в Японии в связи с тем, что во время матча с Уругваем они включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», когда грузинские регбисты реализовывали попытки.

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу», — приводит слова Хейга «Грузия Online».

«Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.

Сборная Грузии победила уругвайцев со счётом 33:7.

В Федерации регби России прокомментировали скандал с грузинскими игроками

Источник: Грузия Online

Заглавное фото: instagram.com/meladzevalerian

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент