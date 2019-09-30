Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Грузии по регби

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе выступили с критикой в адрес организаторов Кубка мира в Японии в связи с тем, что во время матча с Уругваем они включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», когда грузинские регбисты реализовывали попытки.
«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу чётко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу», — приводит слова Хейга «Грузия Online».
«Хочу воспользоваться моментом и обратиться к персоналу, который занимается организацией матчей. Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.
Сборная Грузии победила уругвайцев со счётом 33:7.
- 30 сентября 2019
-
13:46
-
12:41
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:07
-
10:43
-
09:49
-
09:36
-
09:05
-
08:44
-
00:57
-
00:48
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:15
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06
-
18:52
-
18:45
-
18:31