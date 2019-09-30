Нортуг: узнав о допинге у Йохауг, я сел и заплакал

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, как отреагировал на известие об обнаружении допинга у соотечественницы Терезе Йохауг.
13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции лыжница сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.
«Я смотрел ту пресс-конференцию. Я сел и заплакал. Но самое важное то, что Терезе знала — она вернётся. Она продолжала бороться и проделала огромную работу. Это было впечатляюще», — приводит слова Нортуга Aftonbladet.
Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года.
- 30 сентября 2019
-
15:13
-
14:35
-
14:33
-
13:46
-
12:41
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:07
-
10:43
-
09:49
-
09:36
-
09:05
-
08:44
-
00:57
-
00:48
-
00:27
-
00:26
-
00:19
-
00:15
-
00:07
- 29 сентября 2019
-
23:51
-
23:36
-
23:25
-
23:11
-
22:50
-
22:40
-
21:37
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
19:41
-
19:23
-
19:06