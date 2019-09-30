Нортуг: узнав о допинге у Йохауг, я сел и заплакал

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал, как отреагировал на известие об обнаружении допинга у соотечественницы Терезе Йохауг.

13 октября 2016 года было объявлено, что допинг-проба Йохауг дала положительный результат на клостебол. На пресс-конференции лыжница сказала, что это вещество попало в организм при использовании крема для губ. Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете была дисквалифицирована на 18 месяцев.

«Я смотрел ту пресс-конференцию. Я сел и заплакал. Но самое важное то, что Терезе знала — она вернётся. Она продолжала бороться и проделала огромную работу. Это было впечатляюще», — приводит слова Нортуга Aftonbladet.

Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года.