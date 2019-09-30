Раджабов и Лижэнь свели вничью первую партию в финале Кубка мира по шахматам

В Ханты-Мансийске завершилась первая партия финального матча Кубка мира по шахматам. Представитель Азербайджана Теймур Раджабов и гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь сыграли вничью. Раджабов играл белыми фигурами. Вторая партия состоится завтра, 1 октября.

По регламенту в финале соперники проведут по четыре партии в классические шахматы, после чего, при необходимости, состоится тай-брейк.

Напомним, Раджбов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020 в качестве финалистов Кубка мира. Победитель турнира получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.



В Кубке мира по шахматам принимали участие 128 гроссмейстеров. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Победителю достанется $ 110 тыс.