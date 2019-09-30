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Правительство РФ выделит 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта

Правительство РФ выделит 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта
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Стало известно, сколько средств российское правительство планирует выделить на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году. Из материалов к проекту федерального бюджета следует, что данная сумма составил 65,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что в 2021 году на физкультуру и спорт планируется выделить 56,4 млрд рублей.

Согласно оценке правительства, общая сумма, выделенная на данную программу в 2019 году составила 83,5 млрд рублей вместо заявленных ранее 51,57 млрд.

2 октября проект бюджета будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета Госдумы. После этого документ направят в Совет Федерации, Банк России, Счетную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.

Источник: ТАСС

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