Правительство РФ выделит 65,4 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта

Стало известно, сколько средств российское правительство планирует выделить на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году. Из материалов к проекту федерального бюджета следует, что данная сумма составил 65,4 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.



Также отмечается, что в 2021 году на физкультуру и спорт планируется выделить 56,4 млрд рублей.



Согласно оценке правительства, общая сумма, выделенная на данную программу в 2019 году составила 83,5 млрд рублей вместо заявленных ранее 51,57 млрд.



2 октября проект бюджета будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета Госдумы. После этого документ направят в Совет Федерации, Банк России, Счетную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.