Южноафриканский спринтер о ЧМ в Дохе: это больше похоже на «Бриллиантовую лигу»

Южноафриканский спринтер Акани Симбине, занявший четвёртое место в беге на 100 м на чемпионате мира в Дохе (Катар), признался, что на его выступлении сказалось слабая поддержка трибун.

«Стадион не был заполнен, и это сказалось на забеге. Я хотел финишировать в призовой тройке, но решающую роль играет поддержка зрителей. Было ощущение, словно выступал на этапе „Бриллиантовой лиги“, а не на чемпионате мира», — приводит слова Симбине The Independent.

Победу на стометровке одержал американец Кристиан Коулман. Серебряным призёром стал его соотечественник Джастин Гэтлин. Тройку призёров замкнул представитель Канады Андре де Грассе. Чемпионат мира завершится 6 октября.

Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».