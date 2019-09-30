Южноафриканский спринтер о ЧМ в Дохе: это больше похоже на «Бриллиантовую лигу»
Южноафриканский спринтер Акани Симбине, занявший четвёртое место в беге на 100 м на чемпионате мира в Дохе (Катар), признался, что на его выступлении сказалось слабая поддержка трибун.
«Стадион не был заполнен, и это сказалось на забеге. Я хотел финишировать в призовой тройке, но решающую роль играет поддержка зрителей. Было ощущение, словно выступал на этапе „Бриллиантовой лиги“, а не на чемпионате мира», — приводит слова Симбине The Independent.
Победу на стометровке одержал американец Кристиан Коулман. Серебряным призёром стал его соотечественник Джастин Гэтлин. Тройку призёров замкнул представитель Канады Андре де Грассе. Чемпионат мира завершится 6 октября.
Календарь соревнований доступен на «Чемпионате».
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