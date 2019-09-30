Смердова: проводить чемпионат мира в таких условиях — издевательство

Российская легкоатлетка Яна Смердова прокомментировала своё выступление на чемпионате мира в Дохе. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км она финишировала 31-й.



«Было очень тяжело в связи с погодой, не все получилось, но главное – удалось финишировать. Я дошла!



Кризис случился после 14-го километра, когда поняла, что впереди ещё шесть. Знала, что это очень тяжело, что нужно ещё терпеть, и с каждым шагом становилось всё хуже и хуже.



Согласна с Ольгой Мазурёнок, что проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают. Но когда профессиональный спортсмен, готовящийся совсем на другой результат, высчитывающий дни пребывания в горах, приезжает сюда — он идет не по своему привычному времени. Все не то — скорость не та, все работы, которые ты делал, не приносят пользы, потому что делал ты их на другой скорости.



В дисциплинах, которые проходят на стадионе, не так жарко, там кондиционеры. А тут, во-первых, рядом вода, то есть повышается влажность, а во-вторых, жар от стен. Дышать вообще невозможно. Ты обливаешься на пункте питания, и этого хватает на 100 метров. Ощущение, что идешь в бане.



Когда мы узнали страну проведения чемпионата мира и начали готовиться, не думали, что будет такая вот жара. Казалось, к октябрю она должна ослабнуть. Но приехали и поняли, что нет – жарко тут круглый год. Стало ясно, что быстрых секунд не покажем.



Но так уж получилось – страну проведения выбираем не мы. Опыт всегда пригодится, потому что на следующей Олимпиаде в Токио будет такая же жара», — цитирует Смердову «Матч ТВ».

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