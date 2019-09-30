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Российская шахматистка Горячкина опустилась на 4-е место в рейтинге ФИДЕ

Российская шахматистка Горячкина опустилась на 4-е место в рейтинге ФИДЕ
Другие / Шахматы 0

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) на своём официальном сайте опубликовала обновлённую версию женского рейтинга. Россиянка Александра Горячкина опустилась с третьей на четвёртую строчку. В её активе 2575 очков.

Лидером по-прежнему является представительница Китая Хоу Ифань (2659). На второй строчке идёт её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2586). Призовую тройку замыкает Хампи Конеру из Индии (2577).

Другая россиянка Екатерина Лагно занимает шестую позицию (2549). В топ-10 также входит Валентина Гунина (2509, 9-е место).

Напомним, лидером мужского рейтинга является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2876). Россиянин Ян Непомнящий (2776) находится на пятой строчке.

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Источник: FIDE.com

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