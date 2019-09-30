Ан и Елистратов вошли в состав сборной России по шорт-треку на первые этапы КМ

По итогам первого этапа Кубка России по шорт-треку, который проходил 27-30 сентября в Конькобежном центре «Коломна», был сформирован состав сборной России на первые этапы Кубка мира, сообщает пресс-служба центра. В стартах приняли участие 130 спортсменов (80 мужчин и 50 женщин).

В состав сборной России вошли: Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, Софья Просвирнова, Семён Елистратов, Виктор Ан, Павел Ситников, Александр Шульгинов и Даниил Ейбог. Отметим, что на первых двух этапах Кубка мира выступит Денис Айрапетян, на третьем и четвёртом — Даниил Краснокутский.

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Северной Америке: 1-3 ноября 2019 года в Солт-Лейк-Сити (США) и 8-10 ноября в Монреале (Канада).