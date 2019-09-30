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Исинбаева поздравила Сидорову с победой на ЧМ в прыжках с шестом

Исинбаева поздравила Сидорову с победой на ЧМ в прыжках с шестом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила Анжелику Сидорову с первой победой на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

«Друзья, у нас первое золото чемпионата мира! И самое приятное, что оно в прыжках с шестом. Вчера я получила истинное наслаждение, наблюдая за женским финалом! Спортсменки показали просто великолепные результаты. Видно, уровень женских прыжков с шестом значительно вырос.

Анжелика Сидорова, ты умница и огромная молодец! Как же ты прибавила в технике и стабильности! Смотреть на тебя было приятно и гордо! Чётко, уверенно и холоднокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки!

Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием чемпионки мира! Ура!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой.

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