Глава РУСАДА: антидопинговый мир шокирован методами по выходу России из кризиса

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус обеспокоен последствиями, которые может повлечь за собой расследование манипуляций с данными Московской лаборатории, переданными Россией в ВАДА.

«После ознакомления с документами, представленными ВАДА в адрес министра спорта П.А. Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема.

Спортивный и антидопинговый мир шокирован подходами и методами по выходу России из кризиса. Я неоднократно повторял, что дело не в количестве нарушений, у нас большая спортивная юрисдикция, которая находилась на пути выхода из кризиса. Вопрос в том, как спортивные власти разрешают эти кризисы, насколько прозрачно и эффективно они борются с допингом в стране.

Мы (РУСАДА. — Прим. «Чемпионата») делаем всё от нас зависящее, в рамках международных правил и норм, но мы не всесильны. И я обращаюсь к российской власти — дайте всему нашему широкому спортивному движению право на жизнь. Россия — великая спортивная держава и имеет право на достойное управление спортом лидерами, верой и правдой преданными чистому спорту, нашей великой стране с великой спортивной историей, использующими новые подходы и методы.

Наш спорт достоин полноценного членства в международной спортивной семье, но прежде нужно убрать неприемлемые подходы и методы и лиц, которые завели его в тупик и дискредитировали в глазах мира.

Видя требования ВАДА, осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского спорта, я заявляю: это трагедия нашего спорта, если не сказать больше – это внутренний заговор против нашего спорта, лиц, по своей культуре далеких от идеалов и ценностей чистого спорта, не имеющих отношение к ВАДА, к другим международным организациям.

Сразу оговорюсь, я обладаю достаточной информацией, чтобы говорить о тяжести и масштабе последствий. Прежние подходы и методы по выходу из кризиса не могут быть приемлемыми, так как они только отягощают ситуацию, их необходимо срочно менять, проводя замену всех, кто был вовлечён в это.

Всем, кто работает, живет в спорте, пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон — сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья допингового кризиса», — говорится в открытом письме Гануса, текст которого приводит официальный сайт РУСАДА.