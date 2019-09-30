Миллер — о Катаре: эта страна вообще непригодна для жизни людей

Российская легкоатлетка Полина Миллер, которая не сумела выйти в полуфинал в беге на 400 м на чемпионате мира в Дохе, прокомментировала своё выступление.

«В Катаре всё очень интересно и необычно. Такое ощущение, что эта страна вообще непригодна для жизни людей. Слишком жарко, очень тяжело дышать, потому что очень влажно. Ты заходишь с ужасной жары в прохладу, и это не очень хорошо. Я не думаю, что только это сказалось на моём выступлении. Не всё получилось сегодня. Если бы я знала, что мне не хватило совсем чуть-чуть для прохода в следующий раунд, то обязательно прибавила бы в концовке», — передаёт слова Миллер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Миллер стала четвёртой в своём забеге и 25-й среди всех участниц. Для выхода в полуфинал россиянке не хватило 0,11 секунды.