«Пермские медведи» вышли в 1/8 финала Кубка России по гандболу

28–29 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка России по гандболу. В мужском турнире сенсация произошла в одном поединке — в Воронеже представитель Суперлиги челябинское «Динамо» не смогло обыграть команду Высшей лиги «ВГТУ-Воронеж».
Результаты матчей:
«Технолог-Спартак» (Белгород) – «Пермские медведи» (Пермь) – 19:33 (12:18)
УОР №4 (Чехов) – «Акбузат» (Уфа) – 30:31 (16:18)
«Таганрог-ЮФУ» – «Виктор» (Ставрополь) – 23:27 (12:12)
«ВГТУ-Воронеж» – «Динамо» (Челябинск) – 32:31 пен. (14:10, 27:27)
На следующей стадии турнира в борьбу вступят команды, которые в предыдущем розыгрыше выбыли из Кубка России в четвертьфинале: «Динамо» (Астрахань), «Нева» (Санкт-Петербург), «СГАУ-Саратов» и «Сунгуль» (Снежинск).
Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 1 октября в офисе Федерации гандбола России, информирует официальный сайт организации.
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