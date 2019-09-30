«Пермские медведи» вышли в 1/8 финала Кубка России по гандболу

28–29 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка России по гандболу. В мужском турнире сенсация произошла в одном поединке — в Воронеже представитель Суперлиги челябинское «Динамо» не смогло обыграть команду Высшей лиги «ВГТУ-Воронеж».

Результаты матчей:

«Технолог-Спартак» (Белгород) – «Пермские медведи» (Пермь) – 19:33 (12:18)

УОР №4 (Чехов) – «Акбузат» (Уфа) – 30:31 (16:18)

«Таганрог-ЮФУ» – «Виктор» (Ставрополь) – 23:27 (12:12)

«ВГТУ-Воронеж» – «Динамо» (Челябинск) – 32:31 пен. (14:10, 27:27)

На следующей стадии турнира в борьбу вступят команды, которые в предыдущем розыгрыше выбыли из Кубка России в четвертьфинале: «Динамо» (Астрахань), «Нева» (Санкт-Петербург), «СГАУ-Саратов» и «Сунгуль» (Снежинск).

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 1 октября в офисе Федерации гандбола России, информирует официальный сайт организации.