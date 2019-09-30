Гебреселассие — о ЧМ в Дохе: не дай бог, но люди могут умереть в таких условиях

Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира в беге на 10 км представитель Эфиопии Хайле Гебреселассие раскритиковал организацию мирового первенства по лёгкой атлетике, которое проходит в Дохе (Катар) в условиях аномальной жары.

«Было ошибкой проводить чемпионат в Дохе в такую ​​жаркую погоду, особенно это касается марафонской гонки. Как человек, который много лет занимается спортом, считаю это неприемлемым. Не дай бог, но люди могут умереть, бегая при таких погодных условиях.

Мне трудно понять, чем руководствуются организаторы, когда проводят марафонский забег. Учитывая жаркую погоду, спортсмены могут отказываться от участия в таком чемпионате", — приводит слова Гебреселассие AP News.

Напомним, российские спортсмены на чемпионате мира в Дохе выступают в нейтральном статусе.

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