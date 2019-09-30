Организаторы ЧМ в Дохе обвинили телевидение и политику в отсутствии зрителей

Организаторы чемпионата мира по лёгкой атлетике обвинили телевидение и политическую ситуацию в странах Персидского залива в плохой посещаемости соревнований в Дохе (Катар), сообщает Inside the Games. Из первых трёх дней соревнований лучшая посещаемость была 27 сентября, когда на трибуны пришло 11 800 болельщиков. Однако к окончанию соревновательных дней 28 и 29 сентября, когда проходили финалы на королевской дистанции — 100 м, на трибунах оставалась лишь половина зрителей.

Расписание соревнований ориентировано на международную телевизионную аудиторию, при этом по катарскому времени старты начинаются крайне поздно. Более того, с Катаром разорвали политические отношения многие страны Ближнего Востока, что помешало приехать в Доху болельщикам из соседних государств.