Легкоатлет Эдрис из Эфиопии завоевал золото ЧМ на дистанции 5000 м

Легкоатлет из Эфиопии Муктар Эдрис завоевал золотую медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 5000 м. Вслед за ним финишировал ещё один представитель Эфиопии Селемон Барега. Бронзовым призёром стал выступающий за Канаду Мохаммед Ахмед. Лучшим из европейцев стал долгое время лидировавший норвежец Якоб Ингебригтсен, занявший в итоге пятое место.

Обладателем мирового рекорда в беге на 5000 м является эфиоп Кенениса Бекеле, который 31 мая 2004 года преодолел дистанцию за 12.37,35. Рекорд чемпионатов мира годом ранее установил Элиуд Кипчоге из Кении — 12.52,79.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

5000 м. Мужчины

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.58,85.

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.59,70.

3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 13.01,11.