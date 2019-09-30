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Международная федерация регби извинилась перед сборной Грузии за песню Меладзе

Международная федерация регби извинилась перед сборной Грузии за песню Меладзе
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация регби принесла извинения сборной Грузии за песню на русском языке, которая звучала во время игры грузинской команды с Уругваем на Кубке мира в Японии.

«Такое большое не повторится», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе выступили с критикой в адрес организаторов Кубка мира в Японии в связи с тем, что во время матча с Уругваем они включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», когда грузинские регбисты реализовывали попытки.

Сборная Грузии победила Уругвай со счётом 33:7.

Напомним, Кубок мира по регби впервые за свою историю проходит в Азии. В турнире принимают участие 20 команд. Действующим чемпионом соревнований является сборная Новой Зеландии.

Песня Меладзе на русском языке возмутила сборную Грузии по регби

Источник: World Rugby

Заглавное фото: РИА Новости

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