Международная федерация регби извинилась перед сборной Грузии за песню Меладзе

Международная федерация регби принесла извинения сборной Грузии за песню на русском языке, которая звучала во время игры грузинской команды с Уругваем на Кубке мира в Японии.
«Такое большое не повторится», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе выступили с критикой в адрес организаторов Кубка мира в Японии в связи с тем, что во время матча с Уругваем они включали песню Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», когда грузинские регбисты реализовывали попытки.
Сборная Грузии победила Уругвай со счётом 33:7.
Напомним, Кубок мира по регби впервые за свою историю проходит в Азии. В турнире принимают участие 20 команд. Действующим чемпионом соревнований является сборная Новой Зеландии.
- 30 сентября 2019
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