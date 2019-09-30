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Кенийка Чепкоеч завоевала золото в стипль-чезе на ЧМ в Дохе

Кенийка Чепкоеч завоевала золото в стипль-чезе на ЧМ в Дохе
Другие / Лёгкая атлетика 0

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) разыграны медали в стипль-чезе (беге с препятствиями на 3000 м) среди женщин. Победу с рекордом чемпионатов мира одержала представительница Кении Беатрис Чепкоеч, преодолевшая дистанцию за 8 минут 57,84 секунды. Серебряным призёром стала американка Эмма Коберн, также улучшившая ранее принадлежавший ей рекорд чемпионатов мира (на 0,23 секунды). Третий результат показала Геза Фелицитас Краузе, побившая национальный рекорд.

Мировой рекорд в стипль-чезе принадлежит Чепкоеч — 8.44,32.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Стипль-чез. 3000 м. Женщины

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.57,84.
2. Эмма Коберн (США) – 9.02,35.
3. Геза Фелицитас Краузе (Германия) – 9.03,30.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2019. Беговые
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
30 сентября 2019, понедельник. 21:50 МСК
Окончено
1
Беатрис Чепкоеч
Кения
8:57.84
2
Эмма Коберн
США
9:02.35
3
Геза Фелицитас Краузе
Германия
9:03.30
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