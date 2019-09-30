Швед Штоль одержал победу в метании диска на чемпионате мира в Дохе

Представитель Швеции Даниэль Штоль завоевал золотую награду на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).
В финале 27-летний спортсмен показал результат 67,59 метра. Вторым стал Федрик Дакрес из Ямайки (66,94), третьим – австриец Лукас Вайсхайдингер (66,82). Россияне не выступали в данной дисциплине.
Штоль – серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. На чемпионате Европы – 2018 швед занял второе место.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная США. В её активе четыре золотые, шесть серебряных и одна бронзовая награды. На втором месте идёт команда Китая (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0). Российские спортсмены завоевали на турнире две золотые медали. Они выступают в нейтральном статусе.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
- 30 сентября 2019
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