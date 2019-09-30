Украинка Магучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих удивила всех в конце соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.
Магучих начала соревнования с личным рекордом 2,00 м. В ходе выступления она преодолела 2,02 м, установив рекорд мира в возрастной категории U20. Следующей высотой для украинки стала 2,04, где она соперничала за золото чемпионата мира с россиянкой Марией Ласицкене. Обе спортсменки взяли высоту: Мария с первой попытки, Ярослава – с третьей.
Казалось бы, соревнования должны были продолжиться на высоте 2,06 м, но украинка неожиданно для всех укуталась в национальный флаг, всем своим видом показывая, что не будет продолжать соревнования. Что случилось, не поняла даже находящаяся в секторе Ласицкене.
А Мария, в третий раз ставшая чемпионкой мира, продолжила соревнования на высоте 2,08, но неудачно.
- 30 сентября 2019
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