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Украинка Магучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ

Украинка Магучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ
Другие / Лёгкая атлетика 0

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих удивила всех в конце соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

Магучих начала соревнования с личным рекордом 2,00 м. В ходе выступления она преодолела 2,02 м, установив рекорд мира в возрастной категории U20. Следующей высотой для украинки стала 2,04, где она соперничала за золото чемпионата мира с россиянкой Марией Ласицкене. Обе спортсменки взяли высоту: Мария с первой попытки, Ярослава – с третьей.

Казалось бы, соревнования должны были продолжиться на высоте 2,06 м, но украинка неожиданно для всех укуталась в национальный флаг, всем своим видом показывая, что не будет продолжать соревнования. Что случилось, не поняла даже находящаяся в секторе Ласицкене.

А Мария, в третий раз ставшая чемпионкой мира, продолжила соревнования на высоте 2,08, но неудачно.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
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