Ласицкене после победы на ЧМ обнялась с украинкой, отказавшейся с ней бороться

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту на мировом первенстве в Дохе (Катар), после окончания соревнований обнялась с украинкой Ярославой Магучих.

Напомним, 18-летняя украинская легкоатлетка удивила всех в конце соревнований по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

Магучих начала соревнования с личным рекордом 2,00 м. В ходе выступления она преодолела 2,02 м, установив рекорд мира в возрастной категории U20. Следующей высотой для украинки стала 2,04, где она соперничала за золото чемпионата мира с Ласицкене. Обе спортсменки взяли высоту: Мария с первой попытки, Ярослава — с третьей.

Казалось бы, соревнования должны были продолжиться на высоте 2,06 м, но украинка неожиданно для всех укуталась в национальный флаг, всем своим видом показывая, что не будет продолжать соревнования. Что случилось, не поняла даже находившаяся в секторе Ласицкене.

Украинка Магучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ