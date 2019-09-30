Накааи стала чемпионкой мира в беге на 800 м, Вархольм — на 400 м/б

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе завершились соревнования в беге на 800 м у женщин и беге на 400 м с барьерами у мужчин.

Победительницей в беге на 800 м стала Халима Накааи из Уганды, опередившая двух американок Раевин Роджерс и Ажи Уилсон. Ранее титулом владела Кастер Семеня из ЮАР, которая отказалась от участия в чемпионате мира после введения правила IAAF о принудительном снижении уровня тестостерона в женских соревнованиях по бегу на средние дистанции.

Победу в финальном забеге на 400 м с барьерами одержал норвежец Карстен Вархольм.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

800 м. Женщины

1. Халима Накааи (Уганда) – 1.58,04.

2. Раевин Роджерс (США) – 1.58,18.

3. Ажи Уилсон (США) – 1.58,84.

400 м/б. Мужчины

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,42.

2. Рай Бенджамин (США) – 47,66.

3. Абдеррахаман Самба (Катар) – 48,03.