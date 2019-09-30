Тренер Ласицкене не знает, почему украинка Магучих перестала соревноваться на ЧМ

Геннадий Габрилян, тренер легкоатлетки Марии Ласицкене, прокомментировал тот факт, что 18-летняя украинка Ярослава Магучих отказалась бороться с россиянкой за золото на чемпионате мира в Дохе (Катар).

«Наверное, это лучше спросить у тренера Магучих. Я не знаю, почему она не стала заказывать следующую высоту. Но я могу сказать, что она очень порадовала, она умничка! У неё хорошее будущее, поздравляю её и тренера. Это прекрасная работа с их стороны», — передаёт слова Габриляна корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Магучих начала соревнования с личным рекордом 2,00 м. В ходе выступления она преодолела 2,02 м, установив рекорд мира в возрастной категории U20. Следующей высотой для украинки стала 2,04, где она соперничала за золото с Ласицкене. Обе спортсменки взяли высоту: Мария с первой попытки, Ярослава — с третьей.

Казалось бы, соревнования должны были продолжиться на высоте 2,06 м, но украинка неожиданно для всех укуталась в национальный флаг, всем своим видом показывая, что не будет продолжать соревнования. Что случилось, не поняла даже находившаяся в секторе Ласицкене.

Ласицкене после победы на ЧМ обнялась с украинкой, отказавшейся с ней бороться