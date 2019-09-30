Тренер Ласицкене: преступление, что такие, как Мария, могут пропустить Олимпиаду

Тренер Марии Ласицкене Геннадий Габрилян подвёл итог выступления своей ученицы на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. Мария на предолимпийском первенстве планеты в третий раз завоевала титул чемпионки мира.



«Следующий год — самый ответственный. Там будет жарко, девочки подтягиваются. И мы надеемся всё-таки попасть на Олимпиаду. Надеюсь, что моя и Машина мечта сбудутся. Я считаю, что нечестно и несправедливо, что такие спортсмены пропускают Олимпийские игры. Кристально чистые спортсмены должны участвовать в таких турнирах.



Это просто преступление, что такие люди могут пропустить Олимпиаду. Я имею ввиду руководство всего мирового сообщества. Нельзя так было поступать! Со своей стороны мы работали хорошо, и я хотел бы, чтобы и все работали так же. Конечно, вся эта ситуация отвлекала психологически.



Если, не дай бог, получится так, что наши спортсмены, которые состоят в системе АДАМС, не смогут сдавать пробы, они не будут иметь права соревноваться. В этом случае придётся выбирать варианты, при которых спортсмены были бы доступны для допинг-офицеров, то есть сдавать пробы не в России. Но это ни в коем случае не означает смену гражданства. Мария была и остаётся настоящей патриоткой Российской Федерации!» — передаёт слова Габриляна корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту