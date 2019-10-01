Украинка Магучих объяснила отказ бороться с Ласицкене за золото чемпионата мира
18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту. Дважды обновив личный рекорд, Ярослава досрочно завершила соревнования с прыжком на 2,04 и серебром, хотя могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,06 и бороться за золото.
«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды», — передаёт слова Магучих корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Магучих стала рекордсменкой мира среди юниоров в возрастной категории U20.
Украинка Магучих отказалась бороться с россиянкой Ласицкене за золото ЧМ
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