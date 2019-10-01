Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019. Результаты 30 сентября

В четвёртый день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в шести видах программы.

Россиянка Мария Ласицкене в третий раз стала чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кенийка Беатрис Чепкоеч завоевала золото в стипль-чезе, Халима Накааи из Уганды первенствовала в беге на 800 м.

В соревнованиях по метанию диска среди мужчин первенствовал швед Даниэль Столь, Муктар Эдрис из Эфиопии быстрее всех пробежал 5000 м, норвежец Карстен Вархольм первенствовал на дистанции 400 м с барьерами.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04.

2. Ярослава Могучих (Украина) – 2,04.

3. Вашти Каннингем (США) – 2,00.

Стипль-чез. 3000 м

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.57,84.

2. Эмма Коберн (США) – 9.02,35.

3. Геза Фелицитас Краузе (Германия) – 9.03,30.

800 м

1. Халима Накааи (Уганда) – 1.58,04.

2. Раевин Роджерс (США) – 1.58,18.

3. Ажи Уилсон (США) – 1.58,84.

Диск. Мужчины

1. Даниэль Столь (Швеция) – 67,59.

2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,94.

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,82.

5000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.58,85.

2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.59,70.

3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 13.01,11.

400 м/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,42.

2. Рай Бенджамин (США) – 47,66.

3. Абдеррахаман Самба (Катар) – 48,03.