Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019. Результаты 30 сентября

В четвёртый день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в шести видах программы.
Россиянка Мария Ласицкене в третий раз стала чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кенийка Беатрис Чепкоеч завоевала золото в стипль-чезе, Халима Накааи из Уганды первенствовала в беге на 800 м.
В соревнованиях по метанию диска среди мужчин первенствовал швед Даниэль Столь, Муктар Эдрис из Эфиопии быстрее всех пробежал 5000 м, норвежец Карстен Вархольм первенствовал на дистанции 400 м с барьерами.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04.
2. Ярослава Могучих (Украина) – 2,04.
3. Вашти Каннингем (США) – 2,00.
Стипль-чез. 3000 м
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 8.57,84.
2. Эмма Коберн (США) – 9.02,35.
3. Геза Фелицитас Краузе (Германия) – 9.03,30.
800 м
1. Халима Накааи (Уганда) – 1.58,04.
2. Раевин Роджерс (США) – 1.58,18.
3. Ажи Уилсон (США) – 1.58,84.
Диск. Мужчины
1. Даниэль Столь (Швеция) – 67,59.
2. Федрик Дакрес (Ямайка) – 66,94.
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,82.
5000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 12.58,85.
2. Селемон Барега (Эфиопия) – 12.59,70.
3. Мохаммед Ахмед (Канада) – 13.01,11.
400 м/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,42.
2. Рай Бенджамин (США) – 47,66.
3. Абдеррахаман Самба (Катар) – 48,03.
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