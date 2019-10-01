Официальный сайт IAAF: Ласицкене не нейтральная спортсменка, а россиянка

Официальный сайт IAAF в онлайн-трансляции чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе открыто назвал Марию Ласицкене, ставшую первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, россиянкой. Причём, выделил это слово заглавными буквами.

«Ласицкене не взяла 2,08 м — и, честно говоря, она не была близка ни с одной из своих трёх попыток, но это не имеет значения: нейтральная спортсменка (РОССИЯНКА, давайте не будем этого отрицать) с первой попытки совершила высокий прыжок на 2,04 м и завоевала золото.

Прекрасное соревнование, выигранное достойным спортсменом. Это её третья корона чемпионки мира. Она поднимает три пальца, празднуя, прежде чем пойти на круг почёта», — написано в онлайн-трансляции на официальном сайте IAAF.

На предыдущем чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, когда российские легкоатлеты впервые выступали без национального флага, зарубежные комментаторы в устной речи называли россиян «россиянами в нейтральном статусе», но не сайт IAAF.