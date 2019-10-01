Сборная России по бадминтону потерпела два поражения на старте ЧМ U19 в Казани

В Казани стартовал чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов не старше 19 лет. До 5 октября будет проходить командный турнир, а с 7-14 октября состоятся личные соревнования.

В стартовый день чемпионата мира сборная России провела два тяжелейших матча против азиатских команд – Малайзии и Гонконга. В обеих встречах россияне уступили со счётом 2:3.



В матче с Малайзией очки сборной России принесли Анастасия Шаповалова и Георгий Карпов. В противостоянии с Гонконгом Карпов заработал два очка — в одиночке и в паре вместе с Георгием Лебедевым.



«Если бы я сам ставил себе оценку за сегодняшний день я бы поставил «хорошо». Может быть, не отлично всё сделал, но хорошо! С малайзийцем я сыграл лучше, чем с игроком из Гонконга. С малайзийцем я сразу нашёл его слабое место – правый передний угол и начал ему туда играть, проверять его. И он не смог найти контригру. А игрок из Гонконга был более тягучий, да и сказалось, что была уже вторая такая тяжёлая игра. Я его переигрывал, но не смог довести второй гейм до победы. Конечно сказывается, что мы играем здесь в большом зале – в большом объёме всегда есть разные воздушные течения к которым надо приспосабливаться», — цитирует Карпова пресс-служба НФБР.

«Первую игру у малайзийки я выиграла, потому, что мы вышли свежие, очень мотивированные, поддерживали друг друга и делали всё для общей победы. А на встречу с Гонконгом мне просто не хватило концентрации и эмоций, которые были отданы все. Я считаю, что должна была выигрывать, но не смогла себя завести, кончились эмоциональные силы», — отметила Шаповалова.

Игрок команды Гонконга Джейсон Гунаван так оценил встречу с Россией: «Это очень масштабный турнир, мы рады на нём выступать. Игра с командой России была для нас очень эмоциональной – много волнений, напряжения в каждой встрече. И мы совершенно не ожидали, что победим по тому, как складывался матч».