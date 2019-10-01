Тренер объяснил поражения сборной России по бадминтону на старте ЧМ U19 в Казани

Тренер юношеской сборной России по бадминтону Николай Николаенко оценил выступление подопечных на старте чемпионата мира в Казани. Россияне со счётом 2:3 проиграли командам Малайзии и Гонконга.



«Конечно, сегодняшний день – это два проигрыша. Но этому есть и объективные причины – мы играем в самой сложной группе на турнире, имеем сложное расписание. Мы сделали всё возможное, играли сильнейшими составами и там, и там. Но не хватило – где-то везения, где-то физических кондиций, как у азиатов. А, может быть, не хватило веры в свои силы – всё-таки таких команд мы ни разу не побеждали! И, конечно, крайне неудачно для нас, что две сложнейшие команды в один день, да ещё более сильная первой, на которой все «наелись», после того, как мы сыграли огромный тяжёлый четырехчасовой матч. Обидно, что были близки к победам оба раза, но не смогли. Но я считаю, что выдали две хорошие битвы, так мы никогда раньше не играли против таких команд.

Конечно, есть и особенность большого зала здесь – волан находится в сложных воздушных потоках и нельзя терять концентрацию совсем, нужно всё время приспосабливаться. И смэш не столь эффективен в таких условиях, потому, что игроки по слегка колеблющемуся волану не могут попасть чётко, как надо, удар всё время выходит чуть смазанным. И реагировать на удар в большом зале субъективно проще. Но в таких залах проходят все крупнейшие турниры, поэтому нужно уметь в них играть, учиться в них играть! И мы будем учиться дальше, выпустим ещё игроков, которые у нас были на скамейке. В любом случае я считаю, что мы здесь сделали большой шаг вперёд, потому, что так мы ещё с такими командами не боролись!» — цитирует Николаенко пресс-служба НФБР.