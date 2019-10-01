Сидорова — о сравнениях с Исинбаевой: вряд ли мне это начнёт нравиться

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, завоевавшая золото на чемпионате мира в Дохе, рассказала, как реагирует на сравнения с Еленой Исинбаевой.

«Не то чтобы не люблю, просто мне кажется странным, когда начинают сравнивать спортсменов. Всё равно все мы разные — и по прыжкам, и по спортивной судьбе, и по числу побед. Я лишь сейчас выиграла хотя бы один чемпионат мира, теперь можно хоть что-то говорить. Она же олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, у неё столько рекордов. Поэтому, когда начинают нас сравнивать, меня это смущает.

Я понимаю, что от этого уже никуда не деться, вот только вряд ли мне это когда-то начнёт нравиться. Но пусть сравнивают, что я могу сделать?

Общались ли мы с ней близко? Как-то не сводила нас жизнь. Мы и прыгали в разное время: когда я начала прыгать, она уже заканчивала, мы практически не пересекались, может, только два-три раза мимоходом. Она прислала слова поздравления, отметила, что было приятно смотреть выступление", — цитирует Сидорову ТАСС.

В Дохе Сидорова победила с результатом 4,95 м.

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