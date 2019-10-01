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ВАДА опубликовало запрещённый список препаратов на 2020 год

ВАДА опубликовало запрещённый список препаратов на 2020 год
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДA) опубликовало обновлённый список препаратов, которые будут запрещены для спортсменов в 2020 году. Список, являющийся одним из шести международных стандартов, которые являются обязательными для всех сотрудничающих с ВАДА федераций, опубликован на сайте организации.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены и их окружение могли ознакомиться с любыми изменениями. Обновленный список запрещенных веществ ВАДА утверждён исполкомом организации 23 сентября и начнёт действовать 1 января 2020 года.

Интересно, что с 2020 года ВАДА пристально будет наблюдать за препаратом экдистерон, которым активно пользуются российские атлеты. Уже с 2021 года он может быть запрещён.

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