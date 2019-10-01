Норвежский бегун переживал, что может умереть на чемпионате мира

Норвежец Карстен Вархольм поделился эмоциями от завоевания золотой медали чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) на дистанции 400 с барьерами.

«Это был очень тяжёлый забег. Я чувствовал, будто сердце вот-вот остановится. Даже подумал: „Я сейчас умру, но оно того стоит“. Мне повезло одержать победу. Считаю, что выиграл заслуженно, но в будущем опередить этих парней будет сложно. Завтра мне нужно будет опять приступить к работе. Но я люблю это делать», — приводит слова Вархольма BBC.

Карстен победил с результатом 47,42 секунды. Второе место занял американец Рай Бенджамин. Тройку призёров замкнул хозяин соревнований Абдеррахаман Самба.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике завершится 6 октября.