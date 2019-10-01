Украинка Могучих объяснила свой сенсационный прорыв на чемпионате мира в Дохе

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Могучих поделилась эмоциями от завоевания серебра в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе. Она установила мировой рекорд в возрастной категории U20 — 2,04 м.
«Когда я взяла 2,02 метра с первой попытки, то, наверное, какой-то адреналин заиграл, и я захотела прыгнуть ещё выше – 2,04 метра. Почему нет? Хотела попробовать. Попробовала – взяла. Когда я прыгнула 2,04 метра, то поняла – это уже круто. Взяла с третьей попытки. Я не верю в это.
Ожидала, что будут такие высокие результаты в финале, это ведь взрослый чемпионат мира. Понимала, что будет сложно. Но я настолько довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личных рекорда", – цитирует Могучих «Сегодня».
Золото выиграла россиянка Мария Ласицкене.
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