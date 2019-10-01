Саммельвуо: не считаю сборную России молодой командой — Гранкину почти 50

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от победы над командой Ирана на старте Кубка мира в Японии со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

«Во-первых, я очень рад победе, но больше всего доволен командным духом и энергией на площадке. Это было очевидно, потому что многие игроки хотели показать себя. Думаю, это был интересный матч, так как в обеих командах есть связующие, которые могут играть быстро. Когда у Ирана проходят хорошие передачи, это одна из лучших команд мира. Действия их связующего трудно прочитать. Я доволен тем, как мы справились на подаче и в защите.

В третьем сете мы начали смотреть на счёт и переживать о скорой победе, но эти мысли отвлекли от текущего момента. Рад, что в четвёртом сете такое не повторилось. В этой игре был ряд отличных моментов. Вообще, международный сезон получается очень длинным. Это впервые в моей карьере. Это лето стало марафоном.

У нас нет времени праздновать победу, нужно восстановиться и сосредоточиться на следующей игре. У нас новая команда, надеюсь, у нас будет достаточно энергии. Я не говорю «молодая» команда, потому что Гранкину почти 50 лет, но он всё ещё хочет быть здесь. Я рад, что игроки хотят выступать за сборную. Это здорово», — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.

Завтра, 2 октября, россияне сыграют с канадцами.