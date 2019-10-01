Матч гандбольного «Спартака» с «Загребом» перенесён из-за форс-мажора

Матч гандбольной SEHA-Газпром лиги между московским «Спартаком» и «Загребом» (Хорватия), который должен был состояться сегодня, 1 октября, перенесён на неопределённый срок «по причине форс-мажорных обстоятельств» со стороны хорватской команды, сообщается на странице российского клуба в «Твиттере».

Гандболисты «Загреба» не смогли вовремя прибыть в столицу России из-за неблагоприятных погодных условий в Вене (Австрия).

На старте турнира «Спартак» потерпел три поражения кряду и занимает пятое место в группе В.

В конце сентября на пост главного тренера московской гандбольной команды был назначен Олег Кулешов, ранее работавший в «СКИФе» (Краснодар). В составе сборной России он стал чемпионом Европы—1996, чемпионом мира—1997 и бронзовым призёром Олимпийских игр—2004 в Афинах.