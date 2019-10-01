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Тренер Ласицкене: не знаю, как объяснить, что Маша не может прыгнуть на рекорд

Тренер Ласицкене: не знаю, как объяснить, что Маша не может прыгнуть на рекорд
Другие / Лёгкая атлетика 0

Тренер российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал об отношении спортсменки к рекордам.

Напомним, лучшим результатом россиянки является 2 метра и 6 сантиметров. Мировым рекордом является результат 2,09, установленный представительницей Болгарии Стефкой Костадиновой в 1987 году.

«По поводу рекордов мы задумываемся абстрактно. Ведь если ставить себе чёткую планку в виде какого-то рекорда, то это значит ставить себя в определённые рамки, границы. А у нас принцип — никаких границ в качестве границ. Поэтому Маша каждый раз старается изо всех сил, ну а там уже сколько получится. А я занимаюсь с ней без учёта того, что она должна преодолеть определённую высоту.

Занимаюсь с таким подходом, чтобы она прыгнула максимально высоко. Но получается так, не знаю, плохо это или хорошо, иметь 2,06 в сезоне. Конечно, болельщики Маши хотят, чтобы она прыгнула на мировой, и мы хотим, но пока не получается, не знаю, как это объяснить», — цитирует Габриляна «Матч ТВ».

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