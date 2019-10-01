Сборная России по бадминтону одержала первую победу на ЧМ U19 в Казани

В Казани продолжается чемпионат мира по бадминтону среди спортсменов не старше 19 лет. Сборная России в своём третьем матче обыграла команду Макао со счётом 4-1. Очки российской команде принесли Мария Голубева и Георгий Лебедев в одиночном разряде, Анастасия Курдюкова/Анастасия Шаповалова и Георгий Карпов/Егор Холкин — в парном.

Единственное поражение потерпели Лев Баринов и Анастасия Боярун в миксте.

«Мы вчера посмотрели на игру команды Макао и поняли, что должны побеждать, и настраивались только на такой результат! В принципе, результат мог быть и 5-0, но молодые немного не справились с перестроениями в игре. В первом гейме молодёжь взяла очень хороший темп, которого соперник явно не ожидал. Это принесло быструю победу. Но потом они перестроились, изменили тактику под нашу игру – выдвинули девочку вперёд, перекрыли скидки, мальчик демонстрировал хорошую скорость, всё это позволило сопернику сделать результат. Но игрой этой пары я доволен – за последние полгода они сделали очень большой рывок вперёд и сейчас им просто в силу возраста не хватает силы и скорости, поскольку они на два года моложе.



Из старших игроков мне понравился сегодня Карпов в парном матче. Там было несколько моментов, когда инициатива могла уйти. Но он показал свои возможности менять рисунок игры, напрягаться, включаться в нужные моменты, продавить соперника. И это принесло результат», — цитирует тренера юношеской сборной России Николая Николаенко пресс-служба НФБР.

На старте чемпионата мира россияне проиграли командам Малайзии и Гонконга.

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