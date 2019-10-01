Ягудин откроет в Москве центр фигурного катания

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин анонсировал открытие собственной школы фигурного катания в Москве.
«К приближению своего 40-летия я решил поделиться своим опытом. Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на малышах, которых сможем вырастить в школе. Я лично буду курировать все занятия и работу тренеров, надеюсь, что мы сможем показать результат со временем», – цитирует Ягудина Sports.ru со ссылкой на журнал «ОК».
Сообщается, что занятия будут проходить в спортивном комплексе Sport Innovations Moscow. Уже стартовал набор в группы на учебный год-2019/20.
Любой желающий сможет записаться на пробную бесплатную тренировку. Лучшие из учеников также будут заниматься бесплатно.
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