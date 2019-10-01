Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ягудин откроет в Москве центр фигурного катания

Ягудин откроет в Москве центр фигурного катания
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин анонсировал открытие собственной школы фигурного катания в Москве.

«К приближению своего 40-летия я решил поделиться своим опытом. Мы будем развиваться без спешки, поэтому сейчас делаем акцент на малышах, которых сможем вырастить в школе. Я лично буду курировать все занятия и работу тренеров, надеюсь, что мы сможем показать результат со временем», – цитирует Ягудина Sports.ru со ссылкой на журнал «ОК».

Сообщается, что занятия будут проходить в спортивном комплексе Sport Innovations Moscow. Уже стартовал набор в группы на учебный год-2019/20.

Любой желающий сможет записаться на пробную бесплатную тренировку. Лучшие из учеников также будут заниматься бесплатно.

Ягудин — о номинации на ТЭФИ: может, другие финалисты попробуют себя на коньках?
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент