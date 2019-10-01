Д. Медведев отреагировал на победу Ласицкене на чемпионате мира в Дохе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Она завоевала золото с результатом 2,04 м и стала трёхкратной чемпионкой мира.
«Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях – впечатляющий результат. Желаю новых побед!» — написал Медведев на своей странице в «Фейсбуке».
Серебряным призёром чемпионата мира в Дохе стала украинка Ярослава Могучих. Бронза досталась американке Вашти Каннингем.
В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0).
Исинбаева поздравила Ласицкене с третьим титулом чемпионки мира
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