Д. Медведев отреагировал на победу Ласицкене на чемпионате мира в Дохе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). Она завоевала золото с результатом 2,04 м и стала трёхкратной чемпионкой мира.

«Поздравляю Марию Ласицкене с победой в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе! Третье подряд золото на такого уровня соревнованиях – впечатляющий результат. Желаю новых побед!» — написал Медведев на своей странице в «Фейсбуке».

Серебряным призёром чемпионата мира в Дохе стала украинка Ярослава Могучих. Бронза досталась американке Вашти Каннингем.

В медальном зачёте лидирует сборная США, завоевавшая 4 золотые, 7 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (2-2-2), на третьем — Ямайка (2-2-0).