Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт не примут участия в этапах Гран-при этого сезона.
«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Ранее сообщалось, что пара должна была выступить на первом этапе Гран-при в США (18-20 октября) и на этапе во Франции (1-3 ноября).
Забияко и Энберт — бронзовые призёры чемпионата мира и командного чемпионата мира 2019 года, а также чемпионата Европы 2018 года.
Бойкова и Козловский заменят Забияко и Энберта на турнире Shanghai Trophy 2019
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