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Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей

Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей
Другие / Фигурное катание 0

Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт не примут участия в этапах Гран-при этого сезона.

«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее сообщалось, что пара должна была выступить на первом этапе Гран-при в США (18-20 октября) и на этапе во Франции (1-3 ноября).

Забияко и Энберт — бронзовые призёры чемпионата мира и командного чемпионата мира 2019 года, а также чемпионата Европы 2018 года.

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