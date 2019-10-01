Фигурист Энберт исключил завершение профессиональной карьеры

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), российский фигурист Александр Энберт прокомментировал решение приостановить профессиональные выступления по рекомендации врачей.



«На данный момент эта новость не означает окончание карьеры, а означает только приостановку спортивной деятельности.



Будем консультироваться с врачами и использовать все их рекомендации относительно пульса, чтобы восстановление прошло максимально быстро и хорошо.



С Наташей (Наталья Забияко — партнёр Энберта по выступлениям в парном фигурном катании. — Прим. «Чемпионата») мы остаёмся спортивной парой и в настоящий момент вместе приостанавливаем спортивную деятельность, потому что Наталья без меня не может её вести. Соответственно, мы вместе будем думать, как проводить дальнейшие тренировочные занятия, когда они будут возможны.



Любые наши тренировки будут проходить после более подробной рекомендации врачей. Естественно, Наташа меня поддерживает, и она будет поддерживать форму», — цитирует Энберта «Р-Спорт».

Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей