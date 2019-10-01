Раджабов проиграл Лижэнь во второй партии в финале Кубка мира по шахматам

Во второй партии финального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске, представитель Китая Дин Лижэнь белыми фигурами выиграл у азербайджанца Теймура Раджабова.
Напомним, первая партия завершилась вничью. Таким образом, счёт в финале стал 1,5 очка на 0,5 очка в пользу китайского гроссмейстера. Третья партия пройдёт завтра, 2 октября.
По регламенту в финале соперники проведут по четыре партии в классические шахматы, после чего, при необходимости, состоится тай-брейк.
Напомним, Раджбов и Лижэнь обеспечили себе участие в турнире претендентов—2020 в качестве финалистов Кубка мира. Победитель турнира получит право сразиться за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном.
В Кубке мира по шахматам принимали участие 128 гроссмейстеров. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Победителю достанется $ 110 тыс.
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