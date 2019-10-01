Волейболиста сборной России Куркаева могут прооперировать в Германии

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов заявил, что блокирующий сборной России по волейболу Ильяс Куркаев, выступающий в составе «железнодорожников», пройдёт медосмотр в Германии в связи с повреждением.
25-летний Куркаев получил травму ноги в матче чемпионата Европы с Финляндией (3:0). После этого он ни разу не выходил на площадку.
«Куркаев вылетел в Германию. Там он пройдёт обследование и, возможно, будет прооперирован», — цитирует Станиславова ТАСС.
Чемпионат Европы проходил с 12 по 29 сентября. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Словении.
Напомним, ранее мужская сборная России по волейболу стартовала на Кубке мира в Японии с победы над командой Ирана со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22). Завтра, 2 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборной Канады.
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