Видео: сборную России по регби очень тепло встретили японские болельщики

Сборная России по регби прилетела в Кобе. Японские болельщики встретили российских спортсменов с цветами, флагами и баннером.

Ранее тренерский штаб сборной России по регби во главе с Лином Джонсом огласил состав на третий матч Кубка мира в Японии с командой Ирландии.

Состав сборной России: Андрей Поливалов, Евгений Матвеев, Кирилл Готовцев, Андрей Гарбузов, Богдан Федотко, Антон Сычёв, Тагир Гаджиев, Виктор Гресев, Дмитрий Перов, Рамиль Гайсин, Денис Симпликевич, Кирилл Голосницкий, Игорь Галиновский, Герман Давыдов, Василий Артемьев (капитан).

Запасные: Станислав Сельский, Валерий Морозов, Владимир Подрезов, Андрей Остриков, Евгений Елгин, Сергей Янюшкин, Роман Ходин, Владимир Остроушко.

Матч Россия – Ирландия состоится 3 октября. Начало – в 13:15 мск.

Напомним, на старте соревнований сборная России проиграла командам Японии и Самоа.

Видео доступно на странице Федерации регби России в «Твиттере».