Акименко: не боюсь победить прыгуна в высоту из Катара и огорчить местных шейхов

Россиянин Михаил Акименко прокомментировал выход в финал в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар). Акименко с первой попытки преодолел высоту 2,29 м.
«Чем выше стояла планка, тем было легче. Тренер сказал, что квалификационной высотой будет 2,29 метра. Так и получилось. Как я живу с мыслью, что могу победить? Пока никак. Пока не закончится финал, я об этом не думаю. Главное, чтобы я всё сделал правильно. Как абстрагироваться от посторонних мыслей в Катаре? Погулять, наверное. Хотя где здесь гулять в Катаре? (Смеётся.) Ну, наверное, поплавать в бассейне или поиграть в компьютерные игры.
У меня нет впечатления, что этот чемпионат мира проводится ради одного прыгуна из Катара, который сегодня уверенно прошёл квалификацию. Я думаю, что все в равных условиях. Я не боюсь огорчить местных шейхов, победив его. Наоборот, постараюсь это сделать», — передаёт слова Акименко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 1 октября 2019
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