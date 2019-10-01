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Акименко: не боюсь победить прыгуна в высоту из Катара и огорчить местных шейхов

Акименко: не боюсь победить прыгуна в высоту из Катара и огорчить местных шейхов
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянин Михаил Акименко прокомментировал выход в финал в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе (Катар). Акименко с первой попытки преодолел высоту 2,29 м.

«Чем выше стояла планка, тем было легче. Тренер сказал, что квалификационной высотой будет 2,29 метра. Так и получилось. Как я живу с мыслью, что могу победить? Пока никак. Пока не закончится финал, я об этом не думаю. Главное, чтобы я всё сделал правильно. Как абстрагироваться от посторонних мыслей в Катаре? Погулять, наверное. Хотя где здесь гулять в Катаре? (Смеётся.) Ну, наверное, поплавать в бассейне или поиграть в компьютерные игры.

У меня нет впечатления, что этот чемпионат мира проводится ради одного прыгуна из Катара, который сегодня уверенно прошёл квалификацию. Я думаю, что все в равных условиях. Я не боюсь огорчить местных шейхов, победив его. Наоборот, постараюсь это сделать», — передаёт слова Акименко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Иванюк и Акименко пробились в финал ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту
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