Коротовский — в финале чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота
Россиянин Евгений Коротовский прошёл в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе (Катар).
27-летний Коротовский показал результат 76,36 м (9-е место). В финал вышли семь спортсменов, выполнившие квалификационный норматив (76,50 м), а также пять атлетов, которые показали лучшие результаты из числа оставшихся.
Коротовский становился серебряным призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2009) и чемпионом России (2019).
Финал в данном виде программы пройдёт завтра, 2 октября.
Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.
- 1 октября 2019
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