Коротовский — в финале чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота

Россиянин Евгений Коротовский прошёл в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

27-летний Коротовский показал результат 76,36 м (9-е место). В финал вышли семь спортсменов, выполнившие квалификационный норматив (76,50 м), а также пять атлетов, которые показали лучшие результаты из числа оставшихся.

Коротовский становился серебряным призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2009) и чемпионом России (2019).

Финал в данном виде программы пройдёт завтра, 2 октября.

Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.