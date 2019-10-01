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Коротовский — в финале чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота

Коротовский — в финале чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянин Евгений Коротовский прошёл в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в метании молота. Соревнования проходят в Дохе (Катар).

27-летний Коротовский показал результат 76,36 м (9-е место). В финал вышли семь спортсменов, выполнившие квалификационный норматив (76,50 м), а также пять атлетов, которые показали лучшие результаты из числа оставшихся.

Коротовский становился серебряным призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2009) и чемпионом России (2019).

Финал в данном виде программы пройдёт завтра, 2 октября.

Напомним, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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