Первый чемпионат мира по пляжному самбо в 2020 году примет Кипр

Кипр в 2020 году проведёт первый чемпионат мира по пляжному самбо. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).
FIAS 1 октября провела очередное заседание исполкома. Были внесены изменения в регламент организации в части установления предельно допустимого возраста для судей на ковре — 55 лет. Для главного судьи соревнований, секретаря соревнований и заместителя главного судьи соревнований — 60 лет.
Были также внесены изменения в международные правила соревнований по самбо в части изменения весовых категорий. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Женщины смогут соревноваться в категориях до 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг и свыше 80 кг. Соревнования среди мужчин пройдут в категориях до 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг и свыше 98 кг.
Кроме того, были внесены изменения в правила соревнований по самбо, касающиеся установления времени поединка: для юниоров и взрослых (мужчины и женщины) — 5 минут, для юношей и кадетов — 4 минуты.
- 1 октября 2019
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